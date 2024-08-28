Накануне в реке Сейм, которая является притоком Десны, также были зафиксированы загрязняющие вещества.

В реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Об этом написал Вышгородский городской голова Алексей Момот у себя в Facebook.

По его словам, 26 августа было проведено внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании было принято решение запретить для жителей купание и вылов рыбы в Десне.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах", - написал Момот.

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Запрет будет действовать для Броварской, Вышгородской и Пирновской территориальной громад до получения безопасных показателей от экологов.

Накануне в реке Сейм, которая является притоком Десны, также были зафиксированы загрязняющие вещества.

По данным Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, в реке Сейм зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ.

Именно поэтому соответствующая экологическая комиссия приняла решение о запрете купаться, вылавливать рыбу и использовать воду из реки для хозяйственных нужд из-за угрозы для здоровья людей и местных жителей.

Экологическая ситуация в Украине

Ранее на Тернопольщине из-за пожара на промышленном предприятии, который возник из-за атаки РФ сегодня ночью, зафиксировали превышение уровня хлора в воздухе в 4-10 раз от нормы. Об этом заявила директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксана Чайчук.

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