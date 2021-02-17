Мусор, который собирался возле баков во дворах многие дни, никто не вывозит.

Сразу в нескольких районах Киева наблюдаются проблемы с вывозом бытового мусора.

Так, жители домов на Днепровской набережной, 23 и 25 все еще не смогли добиться вывоза гор мусора, который собрался тут возле баков во дворах, пишет Апостроф.

На фото от местных жителей, видно, что мусор, который собирался здесь многие дни, никто не вывозит.

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Похожую ситуацию можно наблюдать и в других районах Киева, в частности - в Соломенском, пишет Telegram-канал "Киев без цензуры".

Так, свалки образовались на улицах Ереванская 8, Соломенская 41/1, генерала Геннадия Воробьева 12б, 12а, 8а, 10а, Петра Нищинского 12, Искровская 9 и 11.

Напомним, ранее уже сообщалось, что жители сразу нескольких спальных районов столицы жалуются на проблемы с вывозом бытового мусора во дворах многоэтажек.

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Автор: УНИАН