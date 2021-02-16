Жители столицы публикуют фото переполненных мусорных баков.

Жители сразу нескольких спальных районов столицы жалуются на проблемы с вывозом бытового мусора во дворах многоэтажек.

В частности, в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook житель Дарницкого района показал фото переполненных мусорных баков во дворе.

"Может мне хоть кто-то понятно объяснить, что за х*рня происходит с вывозом мусора? Достали уже эти горы вонючего мусора под домами. Неужели нельзя наладить работу Киевкоммунсервис?",- написал он.

Фото еще из двух районов Киева, где не вывозят своевременно мусор, опубликовал Телеграм-канал "Киев без цензуры".

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Автор: УНИАН