Мини-свалка на Позняках / Facebook Владимир Василенко
Жители сразу нескольких спальных районов столицы жалуются на проблемы с вывозом бытового мусора во дворах многоэтажек.
В частности, в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook житель Дарницкого района показал фото переполненных мусорных баков во дворе.
"Может мне хоть кто-то понятно объяснить, что за х*рня происходит с вывозом мусора? Достали уже эти горы вонючего мусора под домами. Неужели нельзя наладить работу Киевкоммунсервис?",- написал он.
Фото еще из двух районов Киева, где не вывозят своевременно мусор, опубликовал Телеграм-канал "Киев без цензуры".
Мусор на Оболони, ул. Архипенко / Киев без цензуры
Ул. Ереванская на Соломенке / Киев без цензуры
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