В Украине за первое полугодие вдвое меньше незаконно рубили лес - Гослесагентство

Объем незаконных рубок леса за первое полугодие сократился почти наполовину.

Объем незаконных рубок леса в Украине за первое полугодие 2020 года сократился почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

"Объемы незаконных рубок составили 40,2 тыс. куб. м, что составляет 54% от общего объема за аналогичный период прошлого года (в первом полугодии 2019 года – 74,3 тыс. куб. м). Ущерб, причиненный лесу, составляет 333,9 млн гривен. Лесонарушители в добровольном порядке возместили лишь 3,1 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным Гослесагентства, за первое полугодие лесохозяйственные предприятия восстановили лес на площади 32,3 тыс. га, в том числе посадили новый лес на площади 23 тыс. га.

За отчетный период заготовка древесины сократилась до 6,7 млн куб. м с 6,9 млн куб. м в первом полугодии 2019 года.

За 6 месяцев текущего года использовано 6,6 млн куб. м древесины, в том числе поставлено на внутренний рынок в круглом виде 5,5 млн куб. м на общую сумму около 5 млрд грн.

При этом на складах хранится почти 1 млн куб. м остатков лесопродукции.

Ситуация с нелегальной вырубкой леса в Украине

В октябре 2019 Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило электронный реестр лесорубных билетов и онлайн-карту рубок для контроля законности вырубки лесов.

По данным Гослесагентства, объемы незаконных рубок леса в 2019 году выросли до 118 тыс. куб. м, что почти в семь раз больше, чем в 2018 году (17,7 тыс. куб. м).

2 июня 2020 Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс Украины, который предусматривает проведение инвентаризации украинских лесов.

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Автор: Анна Нагорная