В Украине уже неделю горят леса. Пожары наносят миллиардные убытки, но никакими денежными показателями нельзя "посчитать" их влияние на окружающую среду и здоровье украинцев.
Врачи бьют тревогу и утверждают, что смог от лесных пожаров - это коварный убийца, провоцирующий многие заболевания, в частности - онкологические. Об этом пишет "24 канал".
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Многолетние исследования показывают, что продукты горения леса могут влиять на развитие рака легких и почек, а также на множественные миеломы. Эксперт в этом вопросе - бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун рассказала, для кого загрязненный воздух опасен и что делать, чтобы уменьшить риски такого воздействия.
Кто в зоне риска из-за грязного воздуха
Это люди:
- старшего возраста;
- беременные;
- дети;
- с хроническими респираторными болезнями;
- с сердечно-сосудистыми болезнями;
- с сахарным диабетом.
Что делать, чтобы уменьшить риски от загрязненного воздуха
- Если вы в группе риска, нужно иметь под рукой свои лекарства и быть на связи со своим врачом.
- Не стоит выходить на улицу без крайней необходимости.
- Следите за состоянием воздуха и следуйте рекомендациям.
- Закрывайте окна и двери.
"Но пока чрезвычайники борются с пожарами, полиция ищет виновных в поджогах, а врачи спасают больных, совсем "выпали из процесса" экологические активисты - те, кто должны быть на ведущих ролях во время экокатастроф. Уже стало печальной традицией, что в Украине часто происходят платные экологические шоу-митинги или акции, но когда возникают реальные проблемы - все тихо", - отмечается в материале "24 канала".
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