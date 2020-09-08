В Украине уже неделю горят леса. Пожары наносят миллиардные убытки, но никакими денежными показателями нельзя "посчитать" их влияние на окружающую среду и здоровье украинцев.

Врачи бьют тревогу и утверждают, что смог от лесных пожаров - это коварный убийца, провоцирующий многие заболевания, в частности - онкологические. Об этом пишет "24 канал".

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Многолетние исследования показывают, что продукты горения леса могут влиять на развитие рака легких и почек, а также на множественные миеломы. Эксперт в этом вопросе - бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун рассказала, для кого загрязненный воздух опасен и что делать, чтобы уменьшить риски такого воздействия.

Кто в зоне риска из-за грязного воздуха

Это люди:

старшего возраста;

беременные;

дети;

с хроническими респираторными болезнями;

с сердечно-сосудистыми болезнями;

с сахарным диабетом.

Что делать, чтобы уменьшить риски от загрязненного воздуха

Если вы в группе риска, нужно иметь под рукой свои лекарства и быть на связи со своим врачом.

Не стоит выходить на улицу без крайней необходимости.

Следите за состоянием воздуха и следуйте рекомендациям.

Закрывайте окна и двери.

"Но пока чрезвычайники борются с пожарами, полиция ищет виновных в поджогах, а врачи спасают больных, совсем "выпали из процесса" экологические активисты - те, кто должны быть на ведущих ролях во время экокатастроф. Уже стало печальной традицией, что в Украине часто происходят платные экологические шоу-митинги или акции, но когда возникают реальные проблемы - все тихо", - отмечается в материале "24 канала".

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Автор: УНИАН