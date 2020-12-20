20-30 дней пингвинята будут оставаться в гнезде под присмотром родителей.

В Антарктиде возле станции «Академик Вернадский» в день святого Николая родились первые пингвинята.

Читайте такжеВ пражском зоопарке родился детеныш суматранского орангутанга (видео)Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр на Facebook-странице.

«У двух пар дженту (вид пингвинов) вылупились трое детенышей: у одной, которая первая отложила яйца, сразу двое, а у другой - один, и вот-вот должен появиться на свет второй», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 20-30 дней пингвинята будут оставаться в гнезде, где за ними ухаживают родители.

«Вот какие подарки нам принес святой Николай. А к Новому году, пожалуй, вся станция будет в джентенятах. PS: первенцев, пожалуй, назовем Николайчиками», – сообщили на станции.

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Автор: Катерина Шварц