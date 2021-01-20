В столице наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в полтора-два раза.

По состоянию на утро 20 января в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха – его характеризуют как вредный и очень вредный для здоровья людей.

Об этом свидетельствуют данные saveecobot, Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского и ресурса IqAir.

Согласно данным saveecobot, показатели загрязнения превышают норму в 3-4 раза. Такую ситуацию станции мониторинга состояния атмосферного воздуха фиксируют во всех районах города.

Хуже всего воздух в районе железнодорожной станции "Киев-Волынский" (уровень загрязнения 212 – при норме до 50) и на улице Замковецкой (213).

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 19 января в течение недели уровень вредных веществ в воздухе Киева превышал предельно-допустимую концентрацию в 2-7 раз.

В частности фиксировали превышение:

пыли – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино); диоксида серы – в 3,6-3,9 раза – на Бессарабской площади, улицах Каунасской, Инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза – на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено; диоксида азота – в 5,5-7,2 раза – на улицах Каунасской и Инженера Бородина, площади Победы; в 4-4,8 раза – на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинский и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза – на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено; формальдегида – в 2-2,2 раза – на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза – на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

Сообщается, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы.

По данным ресурса IqAir, по состоянию на утро 20 января Киев находится на 13-м месте мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом.

Антирейтинг возглавляют Карачи и Лахор (Пакистан) и Дака (Бангладеш).

Загрязнение воздуха в Киеве: что говорит Кличко и КГГА

В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха из-за активной работы котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры воздуха. Об этом заявили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Управление экологии и природных ресурсов.

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Отмечается, что по состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли, в частности в Дарницком районе столицы. По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий район), по состоянию на 9:10 20 января имеется превышение разовых концентраций твердых частиц в воздухе (пыли PM1, PM2,5).

Также сообщается, что лаборатория Киевской аварийно-спасательной службы 19 января вечером провела замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно: диоксида азота и оксида углерода вдвое. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

«Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которые также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха», - сказал и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Также в КГГА ссылаются на данные стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января. Согласно им, в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в полтора - два раза.

Киевский городской голова Виталий Кличко объяснил загрязненность воздуха в городе наличием предприятий, которые не отвечают по технологиям современным стандартам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

В то же время он добавил, что власти города воплощают проекты для более экологической работы крупных предприятий.

«Загрязненность воздуха - это проблема сегодня для Киева. И ее не решали десятками лет. Кроме того, что город стремительно развивается и растет, в нем немало предприятий, которые не соответствуют по технологиям современным стандартам. Например - мусоросжигательный завод «Энергия», перерабатывающий 25% столичного мусора. Надлежащей реконструкции и обновления на нем не осуществляли десятки лет. Несколько лет назад мы взялись за решение этой проблемы», - отметил Кличко.

Как вести себя при загрязненном воздухе в городе: советы экспертов

Специалисты советуют в случаях задымленности ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Также стоит держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром; проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Советуют также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Для восстановления потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В случае появления одышки, кашля или бессонницы, специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

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Автор: Инна Андалицкая