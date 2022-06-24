Сообщения о гибели дельфинов поступают из Болгарии, Румынии и России.

"Слепые" дельфины умирают от голода и инфекционных заболеваний.

Об этом сообщил доктор биологических наук, руководитель Научно-исследовательского отдела природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Как он отметил, дикая природа Черного моря сейчас очень чувствует на себе жестокость войны.

"Обследование пару дней назад только небольшого участка песчаной пересыпи побережья Черного моря в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", показало вновь наличие погибших дельфинов. Но, следует отметить, что большие пространства пересыпи остались вне наших глаз, и из-за военного запрета нет возможности обследовать еще большие территории, где тоже вероятно есть погибшие дельфины", - рассказал Русев.

Биолог добавил, что мощные взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, которые пользуются эхолокацией.

"Мощные сонары и взрывы разрушают тонкую навигационную систему животных, и такие "слепые" дельфины умирают от голода, не имея возможности поймать себе рыбу, и из-за слабости организма у них активируются инфекционные болезни, и они также погибают", - отметил Русєв.

Биолог подчеркнул, что сообщения о гибели дельфинов поступают из Болгарии, Румынии и России. И их количество ошеломляет своей невероятной численностью.

По его подсчетам, количество погибших животных идет на тысячи.

"Анализируем имеющиеся публикации в открытых источниках из разных черноморских стран. И наши выводы неутешительны. Дельфины в отличие от прошлых лет сейчас гибнут из-за военных действий в Черном море, из-за бессмысленной и варварской войны рашистов. И в настоящее время, по нашим оценкам, погибло не менее 3 тысяч особей", - пишет Русєв.

Специалист призывает неравнодушных предоставлять любую информацию о погибших дельфинах, которых видят на берегу моря.

Как писал УНИАН, США есть информация о том, что Черноморский флот РФ получил приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков. Россия размещает мины в Черном море.

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