На сегодня экологические убытки уже составили 51 млрд евро или 2 трлн гривень.

Каждый день полномасштабной войны наносит украинской природе ущерб на 4 млрд грн, и это без учета экоцида РФ на Каховской ГЭС.

"Каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий. Цифры ужасают. Сегодня имеем уже около 51 млрд евро или 2 трлн гривен экологических убытков. Это означает, что каждый день войны стоит России минимум 102 млн евро или 4 млрд гривен экологических убытков", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, расчеты убытков продолжаются.

Видео дня

"Россия заплатит за каждый день этой войны. За каждое сожженное дерево. Каждый оскверненный клочок украинской земли. Для этого мы объединяемся со всем цивилизованным миром и работаем над признанием экоцида в международном законодательстве", - добавил министр.

Экологические последствия войны в Украине

Как сообщал УНИАН, по оценкам правительства экологические убытки от подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн.

По данным Минэкологии, берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни. Вследствие подрыва россиянами Каховской ГЭС Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа недавно сообщила, что окружающей среде Одесской области нанесен ущерб в 11,7 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: