Из фонда уже сделали первые переводы нуждающимся зоопаркам.

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от вторжения России.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как говорится в заявлении ассоциации, из фонда уже сделали первые переводы нуждающимся зоопаркам.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на пополнение запасов, пока банковские услуги все еще доступны", - отметили в организации.

Пожертвования поступили после того, как местные зоопарки, в том числе Николаевский зоопарк, разместили в сети просьбы о помощи. Привлечь удалось более 600 тысяч долларов.

"Чрезвычайный фонд зоопарков Украины EAZA привлек 576 371 евро (635 000 долларов США) от очень большого числа индивидуальных и институциональных доноров. Это экстраординарный и скромный результат, который поможет оказать немедленную и долгосрочную помощь нашим коллегам в Украине", - отметили в EAZA.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Николаевский зоопарк бомбардировкам с начала войны. Его персонал был либо эвакуирован, либо привлечен к борьбе с вторжением России.

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