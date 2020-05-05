Во время жары в Киеве будут патрулировать пожароопасные участки в лесных массивах

В столице готовятся бороться с лесными пожарами.

В Киеве во время жаркой погоды будут патрулировать пожароопасные участки лесных массивов.

Как сообщила пресс-служба КГГА, в состав патрулей войдут представители "Киевзеленстроя", полиции и ГСЧС.

"В рамках подготовки к пожароопасному периоду "Киевзеленстрой" создаст минерализованные полосы, систему противопожарных барьеров, канав и обеспечит их обновление. В первую очередь такие работы будут выполнены в пожароопасных лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам, дорам, линиям электропередач, нефте-, газо - продуктопроводам", - говорится в сообщении.

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К ликвидации возгораний будут привлечены районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений города. Для этого планируют подготовить противопожарную технику, создать необходимый резерв горюче-смазочных материалов и обеспечить личный состав противопожарным инвентарем.

"Кроме того, в течение пожароопасного периода будет установлено круглосуточное дежурство членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин на пожарной и приспособленной для тушения пожаров технике", - заявили в КГГА.

Заезд на территорию лесного фонда запретят для транспорта, кроме того, что используется для лесохозяйственных нужд. Также запланировано рекреационное обустройство территорий лесных массивов в местах массового отдыха киевлян - их обеспечат средствами противопожарной агитации и предупредительными знаками.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения разработали правила посещения парков, скверов, парикмахерских и магазинов.