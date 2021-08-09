В мероприятии приняли участие пятнадцать четвероногих бойцов.

Во Львове накануне 30 годовщины независимости Украины состоялся парад фронтовых собак - участников боевых действий.

Как сообщает "Армия", в мероприятии приняло участие 15 собак и их хозяева - бойцы Нацгвардии, полиции, пограничников и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

В рамках парада состоялось показательное выступление служебных собак, которые работают на государственной границе и с полицией, - они продемонстрировали возможности задержания нарушителей и то, как ищут наркотики и запрещенные вещества.

По словам организатора парада Натальи Лелик, многие награжденные боевыми наградами собаки принять участие просто не смогли.

"Они, как и люди на передовой, выкладываются на 100%, обороняя наш мир и спокойствие. Они, так же как и люди, имеют боевые ранения и контузии", – сказала Лелик.

Собакам, которые не смогли приехать на парад, посвятили большой баннер, на котором написали короткие истории о животных, которые спасали украинских солдат под обстрелами российских оккупационных войск и выполняли другие важные боевые задачи.

Особой изюминкой парада стало выступление служебных собак, которые сегодня проходят службу на границе Украины и помогают работникам правоохранительных органов обезвреживать преступников в мирной жизни. Они продемонстрировали и возможности задержания правонарушителей и то, как ищут наркотики и запрещенные вещества.

"Этим парадом мы не только стремимся напомнить всем о важной роли собак и в этой войне, и в целом в безопасной жизни нашего общества, — подытожила Лелик. - Мы хотим объяснить людям, кто такая собака и важность хозяина в ее воспитании".

Завершилось действо феерическим выступлением воспитанников кинологического клуба "Дог Френд".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко