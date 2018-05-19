Полиция к гарантированию безопасности во время финала Лиги чемпионов в Киеве привлечет более 100 служебных собак (фото, видео)

Собаки будут охранять иностранных гостей и граждан Украины в аэропортах, на стадионе, в фан-зонах и местах массового скопления людей.

Полиция к гарантированию безопасности граждан во время проведения в Киеве финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА привлечет более 100 служебных собак.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Специально обученные немецкие, бельгийские и восточно-европейские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры и спаниели будут охранять иностранных гостей и граждан Украины в аэропортах, на стадионе, в фан-зонах и местах массового скопления людей. Все служебные собаки натренированы на поиск оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков. Часть из них специализируется на охране общественного порядка во время массовых мероприятий.

Аброськин посетил Кинологический центр полиции Киевской области в пгт Ирпень, где вручил сертификаты повышения квалификации лучшим кинологам и собакам со всей Украины. В центре в течение недели сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и пограничной службы отработали свои навыки и продемонстрировали высокий уровень подготовки для обеспечения безопасности граждан.

Также Аброськин заверил, что полиция готова к встрече иностранных гостей и обеспечения безопасности людей во время проведения финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, в международном аэропорту "Борисполь" создан ситуационный центр, который будет анализировать информацию о состоянии правопорядка в аэропорту, а контроль будет осуществляться при помощи 500 камер видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21.45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Ливерпуль» и ФК «Реал Мадрид».

В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19.00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» и ФК «Лион».

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В КГГА прогнозируют, что на следующей неделе в связи с проведением финальных матчей Лиги чемпионов в Киев прибудет около 100 тыс. туристов, в том числе 50 тыс. болельщиков.

Публичную безопасность 26 мая в столице будут обеспечивать около 12 тыс. правоохранителей, в частности, на НСК «Олимпийский» и прилегающей к нему территории - 3,8 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. К этим мероприятиям также присоединятся британские полицейские.