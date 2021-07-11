Животные специализируются на поиске оружия и наркотиков.

Служебные собаки пограничников впервые станут участниками парада к 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков.

Подготовка парадного расчета уже началась. Она проходит на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины (Львовская область).

Читайте такжеВо Франции внезапно умер украинский журналист"Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве.

Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская