"Специализировалось" общество на медицинских отходах, которые нужно было сжигать.

Правоохранители Киевщской области разоблачили общество по переработке мусора, которое вместо сжигания медицинских отходов сбрасывало их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тысяч тонн медицинских отходов, а именно: пробирки с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и тому подобное.

Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками осуществляли вывоз и выгрузку в местах под открытым небом, не приспособленных для утилизации мусора.

Читайте такжеВ Киеве начали устанавливать новые контейнеры для опасных отходов

Также выяснилось, что в апреле этого года лицензии предприятия на операции в сфере обращения с опасными отходами были аннулированы, но работники данного общества продолжили заключать договоры об утилизации медицинских отходов, в результате чего завладели денежными средствами в размере более полумиллиона гривен.

Следователи под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) , ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное им грозит заключение на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая