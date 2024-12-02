Исследование имеет последствия, выходящие за рамки демонстрации того, как охотятся косатки.

По словам ученых, фотографии и видео показали новые, специализированные методы охоты, используемые косатками для нападения на самую большую в мире рыбу. В четырех случаях, группа косаток охотилась на китовых акул в Калифорнийском заливе, пишет Sky News.

Отмечается, что они работали сообща, чтобы ударить китовую акулу, пока она не перевернется.

"В этом положении акулы входят в состояние тонической неподвижности и больше не могут двигаться произвольно или скрыться, погрузившись глубже. Держа ее под контролем, косатки могут с большей легкостью и скоростью приближаться к тазовой области акулы и извлекать органы, имеющие для них питательное значение", - сказал Эрик Хигуэра Ривас, морской биолог из Conexiones Terramar и старший автор статьи Frontiers in Marine Science.

В ходе нападений, снятых на видео в период с 2018 по 2024 год, косатки убивали молодых китовых акул, которые собирались в Калифорнийском заливе, чтобы поесть. Ривас отметил:

"Мы показываем, как косатки демонстрируют технику совместной охоты на китовых акул, которая характеризуется сосредоточением на атаке в область таза, заставляя китовую акулу истекать кровью и позволяя косаткам получить доступ к богатой липидами печени".

Исследование имеет последствия, выходящие за рамки демонстрации того, как охотятся косатки. Отдельные косатки были идентифицированы путем анализа фотографий их спинных плавников и отличительных особенностей, таких как шрамы.

Одна косатка по имени Монтесума присутствовала при трех нападениях, а самка косатки, ранее замеченная с ней, также участвовала один раз, что позволяет предположить, что они могут быть родственниками или членами одной стаи.

По мнению ученого, если в заливе есть охотничья стая, то необходимо принять меры защиты, чтобы гарантировать, что они не пострадают от туризма и морских авантюристов, а также от долгосрочных последствий изменения климата.

"Должна быть конкретная нормативная норма, которая гарантирует, что любой тип деятельности, не связанной с добычей полезных ископаемых, будет осуществляться уважительным и устойчивым образом", - добавил Ривас.

Новости о косатках

Исследователи утверждают, что косатки северо-западной части Тихого океана снова начали носить "лососевые шляпы", возвращая причудливую тенденцию, впервые описанную в 1980-х годах.

В прошлом месяце ученые и наблюдатели за китами заметили косаток в Южном Пьюджет-Саунде и у побережья Пойнт-Ну-Пойнт в штате Вашингтон, плавающих с мертвой рыбой на головах.

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