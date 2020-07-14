Виски Johnnie Walker меняет "тару" на более экологическую (фото)

Diageo уверяет, что бутылка создана на 100% из перерабатываемого материала на основе целлюлозы без использования пластика.

Британская корпорация Diageo, владеющая брендом виски Johnnie Walker, объявила, что с 2021 года напиток будут продавать исключительно в бутылках, сделанных из бумаги.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе, с которым ознакомилось hromadske.

Diageo уверяет, что бутылка создана на 100% из перерабатываемого материала на основе целлюлозы без использования пластика.

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Для ее массового производства компания основала отдельный стартап Pulpex Limited, который будет создавать экологически чистые упаковки для напитков. Стартап уже заключил соглашения с компаниями Unilever и PepsiCo.

«Гордимся тем, что мы сделали это первыми. Мы постоянно стремимся достигать новых свершений в области экологически чистых упаковок. Эта бутылка имеет потенциал стать прорывом», — считает Эндрю Ивен, руководитель направления обеспечения экологичности деятельности Diageo.

Diageo производит более 100 марок виски. Johnnie Walker — одна из самых известных в мире марок шотландского виски, которая принадлежит компании. Ежегодно, по оценкам, производится более 130 миллионов бутылок виски.

Как сообщал ранее УНИАН, все, что мы выбрасываем, попадет в наш организм через воздух, воду или пищу, говорит соучредитель zero waste компании 0ZERO Анастасия Мартыненко.

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