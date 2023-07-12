В прошлом месяце на Канарские острова выбросило тело кита.

На Канарских островах волны выбросили на берег мертвого кита. Внутри ученые нашли огромный кусок "плавающего золота", который вероятно и убил животное, пишет The Independent.

13-метрового кита массой около 15 тонн вынесло на один из пляжей острова Ла-Пальма в прошлом месяце. Ученые местного "Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария" провели вскрытие, чтобы установить причину гибели этого гиганта. Внутри они нашли большой камень, который на поверку оказался ценным веществом.

"Когда я препарировал и удалил камень, я обернулся, и все на пляже смотрели на меня с удивлением. В тот момент я понял, что стало причиной инфекции", — рассказал глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности при Университете Антонио Фернандес Родригес.

Изъятый из тела кита камень весом около 9,5 кг оказался большим куском амбры – редкого вещества, которое иногда называют "плавающим золотом". Амбра высоко ценится в парфюмерии, поэтому такой большой кусок может стоит около 500 тысяч евро.

Что такое амбра или "плавающее золото"

Амбра — воскоподобное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов в результате раздражения слизистой кишечника роговыми клювами проглоченных кальмаров.

Амбра высоко ценится в парфюмерии, где ее используют как фиксатор запаха. Изредка используется как ароматизатор также в традиционной медицине и в гомеопатии.

Поскольку в настоящее время масштабы китобойного промысла относительно невелики, в основном амбру получают не при охоте на самих китов, а находят плавающей в морской воде или выброшенной на берег.

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