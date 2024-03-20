Они дадут сигнал родственникам, можно ли уже "заселяться".

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" с юга прилетели первые розовые фламинго, которых также называют фениксами.

Сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев акцентировал, что это птичьи "разведчики". Их цель - посмотреть, могут ли их семьи гнездиться в Национальном парке во время войны.

"Они будут передавать информацию своим о возможности гнездования в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Впервые в Украине фламинго в количестве 570 взрослых птиц в военное время 2023 года решили прожить с 24 апреля по 31 декабря на Тузловских лиманах и привести малышей", - рассказал Русев.

По его словам, ранее, в 2017 году, эти птицы впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк - неподалеку от Крыма, но вывели всего 3-х птенцов, и судьба их неизвестна. Впервые птицы-"разведчики" большой стаей появились у нас в 2021 году. В том году на основных колониях фламинго в Турции (на озере ТУЗ была) произошла гибель большого количества птенцов и взрослых птиц.

"Мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся у нас. И вот военный год 2023 года. Они появились в нашем нацпарке в апреле, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас возле села Базарьянка", - говорит ученый.

В то же время возле указанного села гнездование было неудачным: постоянно появлялись дети, ночью - браконьеры, много домашних собак - все это, несмотря на построенные 270 гнезд, заставило птиц оставить это опасное для них место, указал Русев. Однако в конце июня 2023 года они загнездились в очень интересном месте нацпарка - на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей. По словам ученого, тогда работникам парка и волонтерам удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов.

"В этом нам помогли Украинское общество охраны птиц и Украинский Центр кольцевания птиц. Это большой успех - "тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенцов. Кстати, среди взрослых были птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании. Две окольцованные молодые птицы были зарегистрированы на зимовке в Болгарии и Турции", - добавил он.

Изюминки заповедника в Одесской области

Напомним, еще в феврале в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) заранее прибыли кулики. Это были первые весенние мигранты с юга. Эту птичку невозможно перепутать благодаря длинному хохолку на затылке и контрастным белым и черно-зеленым перьям. Обычно кулик гнездится (начиная с апреля) на открытых, поросших травой участках, сырых или временно затопленных.

В некоторых местностях встречается также на сухих почвах агроценозов. Гнездо устраивает на голой земле или в траве. В период брачных ухаживаний самцы всячески пытаются себя проявить, выполняя в воздухе акробатические трюки, издавая специфические крики и характерные звуки перьями крыльев.

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