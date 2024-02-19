Удивительные птицы в необычной прической во время брачного периода выполняют в воздухе невероятные трюки.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) заранее прибыли кулики.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев. "Несколько дней назад в Тузловских лиманах появились первые весенние мигранты с юга - чайки. Видели четырех птиц на лугах", - рассказал ученый.

По его словам, эту птичку невозможно перепутать благодаря длинной челке на затылке и контрастным белым и черно-зеленым перьям. Обычно кулик гнездится (начинающие с апреля) на открытых, поросших травой участках, сырых или временно затопленных. В некоторых местностях встречается также на сухих почвах агроценозов. Гнездо устраивает на голой земле или в траве. В период брачных ухаживаний самцы всячески стараются себя проявить, выполняя в воздухе акробатические трюки, издавая специфические крики и характерные звуки перьями крыльев.

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Как уточнил ученый, рацион птицы состоит из разнообразных беспозвоночных, которых птенцы с родителями ищут в траве или на мелководьях.

"Официально признанным названием вида Vanellus vanellus на украинском языке является чайка. Именно этот термин широко используется в научной орнитологической литературе и словарях украинского языка. В период русификации Украины в течение 20 века также применяли синоним - "чибіс", происходящее с русского "чибис", - добавил Русев.

В "Тузловские лиманы" прилетела редкая птица

Недавно в национальном природном парке "Тузловские лиманы" была замечена редкая птица - лунь полевой. Он населяет открытые, поросшие травой пространства, расположенные в лесных, кустарниковых или заболоченных районах страны. В период зимовки его можно наблюдать на побережье лиманов, в болотистых местностях, вблизи пахотных земель. Таких птиц в "Тузловских лиманах" немного – до десяти.

В Украине гнездование таких птиц случается в некоторых северных районах Полесья и, возможно, части Западной Украины. Зимуют красавцы преимущественно в степной и лесостепной полосах.

Современное состояние украинской гнездовой популяции полевого луня находится в критическом состоянии.

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