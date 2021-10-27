Такие мутации могут возникать при близкородственном скрещивании, говорят ученые.

В России корова родила необычное существо - внешне оно напоминало двуглавого теленка, но с телом свиньи.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики Хакасия.

"Такой случай действительно имел место в селе Маткечик Бейского района на одном из частных подворий. По словам хозяйки, теленок родился мертвым, и он был первенцем у молодой коровы", - отметили чиновники.

Читайте такжеПоедающая мышат двуглавая змея попала на видео (18+)Когда именно странный теленок появился на свет неизвестно, но местные СМИ пишут, что окотившаяся корова тоже скончалась спустя несколько дней после родов. Журналисты напомнили, что двуглавый теленок уже рождался в Хакасии несколько десятилетий назад.

"Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", - добавили в Минсельхозе Хакасии.

Ранее УНИАН сообщал о рождении сиамских близнецов-черепашат - детеныша пресноводной бугорчатой черепахи обнаружили в штате Массачусетс.

Также ранее в этом году стало известно о первом успешном разделили сиамских близнецов, которые срослись головами. Операцию провели израильские врачи в Беэр-Шеве.

Автор: Станислав Кожемякин