После осмотра детеныша черепахи отпустили в океан / скриншот
Во время проверки гнезд морских черепах в Северной Каролине биологи нашли двухголового детеныша черепахи.
"Неужели две головы лучше, чем одна?! Не каждый день биологи парка находят двуглавую морскую черепаху", - говорится в сообщении на странице Национального побережья мыса Хаттерас в Facebook.
На опубликованном сотрудниками парка видео видно, что обе головы жизнеспособны, а ласты черепашонка работают. После осмотра и подтверждения хорошего состояния здоровья биологи отпустили детеныша в океан.
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