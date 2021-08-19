На видео заметно, что обе головы жизнеспособны, а ласты черепашонка работают.

Во время проверки гнезд морских черепах в Северной Каролине биологи нашли двухголового детеныша черепахи.

"Неужели две головы лучше, чем одна?! Не каждый день биологи парка находят двуглавую морскую черепаху", - говорится в сообщении на странице Национального побережья мыса Хаттерас в Facebook.

На опубликованном сотрудниками парка видео видно, что обе головы жизнеспособны, а ласты черепашонка работают. После осмотра и подтверждения хорошего состояния здоровья биологи отпустили детеныша в океан.

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Автор: Катерина Комолова