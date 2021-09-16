Сначала детеныша косатки не могли отправить на глубину и несколько часов поливали водой.

В Российской Федерации на территории Магаданской области в четверг утром, 16 сентября, детеныш косатки оказался в беде – его выбросило на отмель Охотского моря.

Детеныш оказался на отмели в бухте Гертнера, поскольку не успел вернуться в море во время отлива, и "жалобно плакал", сообщил Telegram-канал Amur Mash и показал видео с места происшествия.

По его данным, на помощь детенышу пришли люди, однако не смогли сдвинуть его с места.

Читайте такжеМалыш косатки умер после неудачной попытки разыскать его маму (фото)"Плачет бедолага, просится в воду, но мы ничем не можем помочь. Она весом больше полутоны, вдвоем мы ее не сдвинем", – сказал очевидец.

Люди помогали детенышу – два часа поливали водой и надеялись, что скоро он сможет уплыть в море.

"…Так и случилось: приехали сотрудники МЧС и отправили косатку обратно в большую воду", – отмечается в сообщении.

На видео запечатлено, как спасатели толкали детеныша косатки в море, а потом он уплыл.

Бухта Гертнера находится в Тауйской губе Охотского моря и вдается в восточную часть полуострова Старицкого, пишет Википедия.

Напомним, в 2018 году стало известно о странном поступке косатки по кличке J35 – за более чем две недели она проплыла у берегов США свыше тысячи километров и на протяжении этого времени толкала мертвое тело своего новорожденного малыша.

Биологи назвали такие действия косатки "туром скорби". По их мнению, это могло подорвать здоровье косатки.

Автор: Екатерина Присяжнюк