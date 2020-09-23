Всего в течение нескольких дней на берег выбросились 470 особей, однако 50 дельфинов биологам удалось спасти.

У берегов Тасмании погибли около 380 черных дельфинов-гринд, выбросившихся на берег. Это самый масштабный подобный инцидент в истории Австралии. Всего в течение нескольких дней на берег выбросились 470 особей.

Читайте такжеНа берег острова в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов (видео)Из этого количества удалось вывести в глубокие воды 50 дельфинов, сейчас спасатели пытаются помочь еще около 30 гриндам, оставшимся в живых. "Они все еще живы и находятся в воде, мы надеемся их спасти. Но время идет - и они устают все больше, - говорит представитель тасманских властей Ник Дека. - Нас очень огорчает, что число животных, оказавшихся в опасности, а тем более погибших, растет".

Он добавил, что сейчас спасатели попытаются как можно быстрее очистить берег от останков дельфинов, которые находятся на берегу, передает Би-би-си.

Дельфинов-гринд обнаружили у восточного побережья австралийского острова Тасмания в понедельник, когда на мелководье в районе залива Маккуори-Хедс на западе острова были замечены около 270 особей. Однако во вторник сотрудники спасательных служб увидели с вертолета еще около 200 погибших дельфинов. Около 200 гринд оказались на песчаном участке около спуска к морю, которым пользуются владельцы лодок. 30 животных находились в нескольких сотнях метров от них, а еще 30 были на берегу.

Во вторник утром группа из около 60 специально обученных спасателей начала выводить дельфинов на глубину. Они использовали специальные носилки, при помощи которых животных снимали с песчаной отмели.

"Обычно нам приходится иметь дело с животными, которые находятся на берегу. На этот раз все иначе. Здесь дельфины наполовину погружены в воду, поэтому чтобы их спасти, нужно просто немного приналечь", - отметил один из участников операции, биолог Крис Карлион. Как только гринды оказывались на глубине, спасатели отгоняли их от берега. По словам Карлиона, делать это было не так просто из-за сильной прибойной волны, которая влекла дельфинов назад к берегу.

Таким образом было спасено около 50 дельфинов - участники операции считают такой результат вполне успешным.

Ранее Карлион говорил, что некоторых животных, возможно, спасти не удастся, поскольку они слишком большие, или находятся в неудобном положении. Длина дельфинов-гринд может достигать 7 м, вес составляет до трех тонн. "Сначала мы займемся теми животными, у которых лучшие шансы на спасение", - объяснил биолог.

Он добавлял, что по опыту предыдущих спасательных операций китообразные могут выживать на берегу три-четыре дня. Кроме того, в данном случае многие дельфины частично погружены в воду, поэтому шансов на их выживание еще больше.

По словам ученых, дельфины вне воды могут быть медленно раздавлены весом собственного тела.

Почему киты выбрасываются на берег:

Точный ответ на этот вопрос науке не известен. Каждый год у побережья Австралии и Новой Зеландии мигрируют стаи китообразных численностью до тысячи особей. Ученые говорят, что животные следуют за лидером, и в каждой группе существуют тесные социальные связи, поэтому на берег могут выбрасываться сразу много китов.

"Возможно, одна или две особи ошиблись с направлением, но из-за того, что гринды настолько социальные животные, за ними могли последовать остальные", - говорит Карлион.

Случаи выбрасывания дельфинов на берег:

Подобные случаи в регионе Тасмании не редкость, однако настолько большое число китообразных последний раз выбрасывалось на берег в 2009 году, когда на мелководье оказалось около 200 животных.

Наиболее масштабный подобный инцидент в истории Австралии произошел в 1996 году - тогда на берег выбросились 320 особей.

В 2018 году около 200 дельфинов-гринд погибли в Новой Зеландии, когда сразу несколько групп животных выбросились на восточном побережье страны.

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Автор: УНИАН