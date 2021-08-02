В Минприроды отметили, что есть только несколько оснований для добычи редких животных.

Власти Российской Федерации разрешили охотиться на редких животных, которые внесены в Красную книгу. Разрешение вступило в силу с 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство природы РФ.

В силу вступили два федеральных закона от 22.12.2020 № 455-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В Минприроды заверили, что речь идет "об исключительных случаях с целью сохранения объектов животного мира". По данным ведомства, отстреливать животных, которые занесены в Красную книгу, все еще запрещено. Принятые документы разрешают охоту на краснокнижных животных с целью:

мониторинга;

регулирования численности;

охраны здоровья населения;

устранения угрозы для жизни человека;

предохранения от массовых заболеваний домашних животных;

обеспечения традиционного образа жизни коренных народов.

Читайте такжеУкраине грозит экологическая катастрофа, если не пересмотреть экономическую политику - экспертПри этом указано, что разрешение на охоту может выдать только Росприроднадзор.

В то же время зоозащитики бью тревогу. По словам руководителя программы организации по особо охраняемым природным территориям в РФ Михаила Крейндлина, этой возможностью могут воспользоваться богатые люди ради трофейной охоты.

"Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях. Действительно, такие случаи бывали раньше, когда были попытки организации трофейной охоты на краснокнижных животных. Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. В первую очередь, это трофейная охота. Это может иметь очень негативные последствия", - подчеркнул Крейндлин.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 испанцев устроили "охоту" в Португалии и убили более 500 оленей и кабанов. Это вызвало в стране скандал.

Охота на редких животных там разрешена, но конкретно в этом случае испанцы истребили большую часть популяции оленей на местной ферме – в 40 км от Лиссабона.

Автор: Анастасия Горбачева