Животные не смогли спастись, поскольку территория была ограждена.

16 испанцев устроили "охоту" в Португалии и убили более 500 оленей и кабанов. Это вызвало в стране скандал.

Об этом пишет BBC.

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Охота на редких животных там разрешена, но конкретно в этом случае испанцы истребили большую часть популяции оленей на местной ферме – за 40 км от Лиссабона.

О преступлении чиновники узнали из опубликованных фото в сети. Мужчины выложили трупы в ряды и начали позировать с "трофеями" на камеру.

Жертвы не смогли спастись, поскольку территория фермы была ограждена.

Как отреагировали власти

Министерство окружающей среды Португалии во вторник заявило, что "сообщения о невыборочном забое животных не имеют ничего общего с охотой".

Глава ведомства Жоао Фернандес назвал поступок мужчин "отвратительным" и "экологическим преступлением", а виновники, добавил он, должны быть наказаны.

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Автор: УНИАН