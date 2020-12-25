16 испанцев устроили "охоту" в Португалии и убили более 500 оленей и кабанов. Это вызвало в стране скандал.
Об этом пишет BBC.
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Охота на редких животных там разрешена, но конкретно в этом случае испанцы истребили большую часть популяции оленей на местной ферме – за 40 км от Лиссабона.
О преступлении чиновники узнали из опубликованных фото в сети. Мужчины выложили трупы в ряды и начали позировать с "трофеями" на камеру.
Жертвы не смогли спастись, поскольку территория фермы была ограждена.
Как отреагировали власти
Министерство окружающей среды Португалии во вторник заявило, что "сообщения о невыборочном забое животных не имеют ничего общего с охотой".
Глава ведомства Жоао Фернандес назвал поступок мужчин "отвратительным" и "экологическим преступлением", а виновники, добавил он, должны быть наказаны.
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