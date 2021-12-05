Животные находятся на карантине.

Коронавирус выявили у бегемотов в зоопарке бельгийского Антверпена. Животные находятся на карантине.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

У бегемотов Имани и Гермиен выявили COVID-19. У животных нет никаких симптомов, кроме насморка. При этом их поместили на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На данный момент в зоопарке расследуют, как животные могли заразиться. Дело в том, что у работников зоопарка COVID-19 не выявили.

Читайте такжеДесятки носорогов преодолели почти 3,5 тысячи километров ради спасения (видео)Отмечается, что это может быть первый случай заражения коронавирусом среди бегемотов. Ранее COVID-19 выявляли среди обезьян и кошачьих.

Коронавирус у животных: что известно

В Великобритании, Российской Федерации, Австрии подтверждали случаи заражения домашних кошек коронавирусом. Ученые предполагали, что животные инфицировались от своих хозяев.

В Дании в начале ноября 2020 года обнаружили несколько сотен случаев передачи коронавируса от норок людям. Власти страны решили уничтожить всех норок из-за мутации коронавируса, которую нашли у животных. Датские фермеры вынуждены были убить сразу более 10 млн норок, которых выращивали ради меха.

В декабре 2020 года коронавирус обнаружили у четырех львов в зоопарке Барселоны. Животных протестировали после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы болезни.

Кроме того, несколько горилл в сафари-парке зоопарка Сан-Диего получили положительный тест на коронавирус.

В июле в США начали прививать от коронавируса животных. Зоопарк в Окленде, штат Калифорния, начал вакцинацию от коронавируса животных - тигров, медведей, пум, хорьков и других.

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Автор: Анастасия Горбачева