Несколько горилл в сафари-парке зоопарка Сан-Диего получили положительный тест на коронавирус. Это считается первым известным случаем среди таких приматов в Соединенных Штатах и, возможно, во всем мире.
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Исполнительный директор парка Лиза Петерсон сообщила, что восемь горилл, живущих вместе в парке, предположительно заражены вирусом, а некоторые кашляют.
Они могли заразиться от члена команды охраны дикой природы парка, который также получил положительный результат на вирус, но не имел симптомов и все время носил маску.
Ветеринары внимательно следят за гориллами, они останутся в своей среде обитания. На данный момент им дают витамины, жидкость и еду, но нет специального лечения от вируса.
«Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо, - сказала Петерсон.
По данным Всемирного фонда дикой природы, численность горилл, зараженных в сафари-парке Сан-Диего, за последние два десятилетия сократилась более чем на 60% из-за браконьерства и болезней.
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