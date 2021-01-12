Ветеринары внимательно следят за гориллами, они останутся в своей среде обитания.

Несколько горилл в сафари-парке зоопарка Сан-Диего получили положительный тест на коронавирус. Это считается первым известным случаем среди таких приматов в Соединенных Штатах и, возможно, во всем мире.

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Исполнительный директор парка Лиза Петерсон сообщила, что восемь горилл, живущих вместе в парке, предположительно заражены вирусом, а некоторые кашляют.

Они могли заразиться от члена команды охраны дикой природы парка, который также получил положительный результат на вирус, но не имел симптомов и все время носил маску.

Ветеринары внимательно следят за гориллами, они останутся в своей среде обитания. На данный момент им дают витамины, жидкость и еду, но нет специального лечения от вируса.

«Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл все хорошо, - сказала Петерсон.

По данным Всемирного фонда дикой природы, численность горилл, зараженных в сафари-парке Сан-Диего, за последние два десятилетия сократилась более чем на 60% из-за браконьерства и болезней.

Коронавирус у животных

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Автор: УНИАН