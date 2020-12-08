Животным сделали тесты после того, как смотрители заметили, что у них наблюдаются легкие симптомы коронавируса.

У четырех львов в зоопарке Барселоны положительный результат теста на COVID-19. Это только второй известный случай, когда крупные животные из семейства кошачьих заразились коронавирусом.

Читайте такжеИспания планирует принимать туристов уже с мартаОб этом пишет Reuters.

Три самки по имени Зала, Нима и Ран-Ран, а также самец Киумбе были протестированы после того, как смотрители заметили, что у них наблюдаются легкие симптомы коронавируса.

Власти заявили, что у двоих сотрудников зоопарка подтвердился коронавирус после того, как вспышка была впервые обнаружена в прошлом месяце.

Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле четыре тигра и три льва получили положительный результат теста на COVID-19. Это единственный другой зоопарк, где известно, что крупные животные из семейства кошачьих заразились коронавирусом.

«Львам была оказана ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкое заболевание гриппом, посредством противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения, и животные отреагировали хорошо», - говорится в сообщении.

Четырехлетний самец и самки, которым исполнилось 16 лет, не контактировали с другими животными в зоопарке.

Коронавирус у животных

Коронавирус у норок

В Дании в начале ноября выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конечном итоге правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена". Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.

Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.

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Автор: Людмила Жерновская