Фармацевтическая компания Zoetis выпустила экспериментальную вакцину против COVID-19, которую будут вводить млекопитающим.

В США от коронавируса начали прививать животных.

Зоопарк в Окленде, штат Калифорния, начал вакцинацию от коронавируса животных - тигров, медведей, пум, хорьков и других, сообщает Deutsche Welle.

Экспериментальная вакцина американского производителя Zoetis затем будет вводиться обезьянам, летучим мышам и свиньям.

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До сих пор в зоопарке полагались на защитные меры, такие как соблюдение дистанции, барьеры и защитная одежда персонала, однако теперь, с помощью вакцины, по словам ветеринара Алекса Хермана, можно будет лучше защитить животных.

Фармацевтическая компания Zoetis планирует передать более 11 тыс. доз вакцины почти 70 зоопаркам и другим учреждениям в США.

Коронавирус у животных: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Британии, России, Австрии подтверждали случаи заражения домашних кошек коронавирусом. Ученые предполагали, что животные инфицировались от своих хозяев.

В Дании в начале ноября 2020 года обнаружили несколько сотен случаев передачи коронавируса от норок людям. Власти страны решили уничтожить всіх норок из-за мутации коронавируса, которую нашли у животных. Датские фермеры вынуждены были убить сразу более 10 млн норок, которых выращивали ради меха.

В декабре 2020 года коронавирус обнаружили у четырех львов в зоопарке Барселоны. Животных протестировали после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы болезни.

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Автор: Виктория Токарева