В радиусе до километра от морского побережья в колодцы могут попасть возбудители инфекций, которые уже обнаружены в акватории Черного моря.

В Одесской области усиливают проверки колодцев из-за риска "инфицирования" водой из Черного моря, которое очень загрязнено из-за подрыва Каховской ГЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявила заместитель гендиректора по исследованию физических и химических факторов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Лидия Степанова.

По ее словам, у специалистов большое беспокойство вызывает то, что в колодцы с питьевой водой могут попасть соответствующие возбудители инфекций, которые уже обнаружены в акватории Черного моря.

Видео дня

"Речь идет о колодцах, которые размещены в радиусе до километра от морского побережья. Есть риски загрязнения водоносных слоев этих источников водоснабжения. Поэтому начинаем исследование колодцев на все показатели безопасности", - акцентировала она.

Чиновница подчеркнула, что жителям Одессы и Одесской области в такой опасной ситуации рекомендовано потреблять исключительно бутилированную воду и соблюдать правила гигиены.

Ситуация с инфекциями в Одесской области

По словам заместителя генерального директора по исследованию биологических факторов центра Сергея Дементева, сейчас уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области, по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 10,5% (190 случаев против 172).

"Кстати, в структуре заболеваемости основной удельный вес приходился на детей до 17 лет (51,1%), а среди них наиболее пораженной оставалась возрастная группа от 1 до 4 лет (50,4%). Согласно анализу, 22,7% больных связывают свое заболевание с употреблением немытых и качественно обработанных ягод, овощей и фруктов", - сказал он.

За неделю исследовано 52 пробы морской воды, 28 - пресной, 18 – сточных вод инфекционных стационаров.

Из морской воды выделено 18 вибрионов (пгт Затока, Одесса, село Приморское Белгород-Днестровского района и город Черноморск). Специалисты уверяют, что сейчас холерный вибрион не обнаружен.

Каково состояние морской воды

По словам заведующего отделом мониторинга и реагирования на опасности центра Александра Волкова, на пяти общественных пляжах Одессы были отобраны пробы, по результатам лабораторных исследований, морская вода не соответствует гигиеническим требованиям.

"Сейчас уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов запрещено. Вылов рыбы и морепродуктов в море и водоемах, употребление ее в пищу,а также приобретение таких продуктов запрещено", - подчеркнул специалист.

В частности, в морской воде на побережье Одесской области очень много сточных (с фекалиями) вод.

Подрыв Каховской ГЭС - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную техногенную катастрофу. Из-за искусственного наводнения в Черное море попало очень много почвы, отходов с размытых потоком выгребных ям и тому подобное. Сейчас в Черном море купаться запрещено из-за выявления возбудителей кишечной инфекции и значительного снижения солености. Хотя некоторых людей это не останавливает.

Отмечается, что на побережье Одессы продолжают выявлять опасных паразитов - остриц, аскарид - и их личинки. Также соленость морской воды ниже нормы в 2,4 раза.

Вас также могут заинтересовать новости: