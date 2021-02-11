В Экоинспекции сообщили, что птицы погибли от отека легких.

Серых журавлей, погибших в заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине, отравили.

Читайте такжеКиев оказался в двадцатке городов мира с наиболее загрязненным воздухомОб этом сообщают в UAnimals со ссылкой на отчет Государственной экологической инспекции.

В Экоинспекции сообщили, что птицы погибли от отека легких.

"При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птицы вследствие отравления, было установлено: образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма не идентифицированным веществом антикоагулянтного действия", - сообщили зоозащитники.

Отравление краснокнижных журавлей в "Аскании-Новой"

На Херсонщине полиция расследует факт вымирание краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания-Нова". В течение недели там вымерло около 185 серых птиц.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая рассказала, что на Херсонщине могут погибнуть все молодые серые журавли.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна - это природоохранное научно-исследовательское учреждение, которое обеспечивает сохранение крупнейшего в Европе участка типчаково-ковыльной степи.

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Автор: УНИАН