В Одесской области в заповеднике «Тузловские лиманы» град убил сотни птиц (фото)

Среди погибших птиц - 11 аистов. Один из раненых градом аистов выжил, однако потерял зрение.

В Одесской области в национальном природном парке «Тузловские лиманы» сильный град убил сотни птиц, в том числе 11 аистов.

Как сообщил в социальных сетях известный эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев, в Татарбунарском районе Одесской области, в зоне сел Дивизия и Вишневое, прошел очень сильный ливень и выпал обильный град.

Он отмечает, что такой силы град и ливень – крайне редкое явление, что, вероятно, обусловлено изменением климата. Как отметил эколог, ураган был вечером 31 июля, но о гибели аистов сообщение поступило от жительница Дивизии Елены Староверовой лишь через четверо суток. Как выяснилось, двоих раненых градом аистов, она забрала к себе домой.

«Обследование сотрудниками НПП «Тузловские лиманы» территории поймы реки Хаджидер совместно с Еленой, а также подсчет трупов птиц, остатков перьев, скелетов, показал, что масштабы непогоды для птиц печальны...», - сообщил Русев.

Всего погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 – птицы семейства воробьиных, камышовые овсянки, усатые синицы.

Как отмечает эколог, в первые дни после урагана погибших и раненых птиц ловили и поедали пернатые и наземные хищники. Поэтому можно предположить, что число погибших птиц лишь на небольшом участке поймы речки Хаджидер – не менее 300.

Один из двух аистов, которых подобрала Староверова, выжил. Однако он ослеп от ударов градин и у него нарушена координация движений.

«Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации», - рассказал Русев.

Он также добавил, что во время подсчета погибших пернатых на мелководьях было очень много разных видов птиц, в том числе и редчайшие блестящие ибисы, ходулочники, шилоклювки и др.

По словам Русева, почти сразу после непогоды кто-то из охотников-браконьеров села Дивизия выставил приспособление для ловли птиц, что недопустимо на территории заповедника и аморально. Сотрудники нацпарка уничтожили обнаруженное приспособление.

Русев также разместил фотографии ослепшего аиста Робинзона, погибших птиц и приспособления браконьеров.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram