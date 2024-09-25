Обычно повторное цветение плодовых культур не бывает массовым, но в этом году на ситуацию повлияла жара, отметил эксперт.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) из-за "адского" лета во второй раз расцвели груши - неожиданное массовое явление может привести к ослаблению, даже гибели растений в зимний период.

Об этом рассказал сотрудник парка, доктор биологических наук Иван Русев. Ученый обнародовал фото деревьев и назвал явление "иллюзией возвращения весны". "Считается, что, как правило, вторичное цветение у груши и других плодовых культур не бывает массовым, распускаются лишь единичные соцветия. Но в этом году растения подверглись воздействию жаркого лета. И такие соцветия появились на диких грушах в национальном природном парке "Тузловские лиманы", - рассказал ученый.

По его словам, это явление сейчас можно часто наблюдать, в частности, вдоль лимана Карачаус:

Видео дня

"Обычно на образование таких несвоевременных цветков дерево зря тратит питательные вещества. Вторичное цветение в таких случаях может привести к общему ослаблению и даже гибели растений в зимний период".

Интересные новости Украины - что сообщалось

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зацвело редкое растение - мачок желтый, который занесен в Красную книгу Украины. Это очень редкое травянистое растение из семейства маковых. Мачок желтый растет в литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов. Ранее он был распространен и по побережью Азовского моря, но в заповеднике в Одесской области растет только на двух участках пересыпи с полным отсутствием антропогенной нагрузки, где он строго охраняется.

Причины изменения численности растения - стенотопность и узкая экологическая амплитуда, низкая всхожесть семян, а также антропогенные проблемы - разрушение экотопов при укреплении берегов, рекреационная нагрузка, сбор лекарственного сырья.

Вас также могут заинтересовать новости: