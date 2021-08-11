На побережье Черного моря были не медузы, выяснил эксперт.

В Одессе на берегу Черного моря появились слизистые шары. Биохимик, глава общественной природоохранной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский выяснил, что это такое.

В Одессе видели не медуз и не гребневиков (тип морских животных), поделился эксперт на своей странице в Facebook.

Балинский отметил, что установить происхождение слизистых шаров ему помог сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета Национального университета им. И. И. Мечникова, кандидат биологических наук Олег Ковтун.

Читайте также"Дышать невозможно": одесситы массово жалуются на жуткий запах в городе"Он пояснил, что так выглядит слизистый кокон с кладкой яиц полихет (многощетинковых червей). Если присмотреться, то в толще слизи просматриваются вкрапления микроскопических яиц. Изначально, кокон на тонкой слизистой ножке прикреплен к песку, камням или донной растительности. Зачастую он отрывается и может перемещаться на большие расстояния", – поделился биохимик.

В то же время он напомнил, что морские многощетинковые черви являются кормовой базой для многих видов черноморских рыб.

Балинский добавил, что вода в море стала очень мутной, одинаково теплой на всех глубинах. По его словам, она сильно опреснена и имеет характерный болотный запах.

Ранее сообщалось, что в Черном море возросло количество медуз. В Институте рыбного хозяйства и экологии полагают, что из-за увеличения числа медуз в Черном море их стало больше и в Азовском.

Автор: Лариса Козовая