В онлайн-конкурсе длиннохвостая летучая мышь получила 58 561 голос из 100 стран мира.

В Новой Зеландии подвели итоги голосования в конкурсе "Птица года". Однако победу одержала летучая мышь.

Птицей года - 2021 стала новозеландская длиннохвостая летучая мышь (Chalinolobus tuberculatus), известная на языке маори как pekapeka-tou-roa.

"В Новой Зеландии всего два наземных млекопитающих, и оба они - летучие мыши. Впервые единственное наземное млекопитающее Новой Зеландии было включено в конкурс "Птицу года", и именно оно улетает с этим титулом. Этим летающим пушистым комкам угрожают те же проблемы, что и нашим местным птицам - хищники, потеря среды обитания и изменение климата. Чем больше мы делаем для их защиты, тем больше они помогают своим пернатым друзьям, и наоборот", - говорится на сайте организации Forest and Bird, проводившей голосование.

По данным организации, в онлайн-конкурсе летучая мышь получила 58 561 голос из 100 стран.

"И в отличие от предыдущих лет никаких попыток мошенничества в процессе волеизъявления", - утверждают в Forest and Bird.

— Forest & Bird (@Forest_and_Bird) October 31, 2021

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Прошлогодний конкурс "Птица года" в Новой Зеландии запомнился ожесточенной борьбой и целым рядом скандалов. В ход шли самые дерзкие предвыборные технологии. Так, к примеру, птицу-символ Новой Зеландии - киви - обвинили в накрутке голосов.

Кроме того, поддержку тем или иным пернатым представителям фауны выражал ряд чиновников, вплоть до премьер-министра страны, а птичку хихи и вовсе поддержал магазин игрушек для взрослых.

И все же организаторам удалось определить победителя. Птицей года - 2020 стал попугай какапо, являющийся эндемиком Новой Зеландии.

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Автор: Катерина Комолова