В престижном конкурсе победил нелетающий попугай какапо - самый толстый попугай в мире.

В Новой Зеландии наконец определились с победителем одного из главных конкурсов страны - Птица года 2020 (Bird of the Year).

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В ожесточенной борьбе победу одержал попугай какапо, являющаяся эндемиком Новой Зеландии, сообщается на сайте конкурса.

Несколько фактов о попугаях какапо

Какапо, или совиный попугай, - ночная нелетающая птица, живующая только на территории Новой Зеландии.

Какапо - единственный попугай в мире, который не умеет летать.

Какапо считается самым толстым в мире попугаем - взрослая особь может весить до 4 килограммов.

Какапо находится под угрозой вымирания. Основная причина - уничтожение их естественной среды из-за строительства ферм. В 70-х годах прошлого века считалось, что эта птица вымерла, пока на острове Стюарт не появилось несколько десятков этих попугаев.

В начале 21 века ученые прилагали максимум усилий для спасения вида. Прошлый год выдался особо плодотворным - у 147 выживших особей родилось 74 птенцов. В целом их количество выросло с 50 птиц в 1990-х годах до 213 особей сегодня.

Главная цель конкурса Птица года в Новой Зеландии - привлечь внимание к редким и находящимся под угрозай видам пернатых коренных жителей островов.

Стоит отметить, что выборы Птицы года 2020 в Новой Зеландии традиционно отметились целым рядом скандалов. В ход шли самые дерзкие предвыборные технологии, говорится в сюжете Телебачення Торонто.

Так, птицу-символ Новой Зеландии киви обвинили в накрутке голосов. Кроме того, ряд чиновников, вплоть до премьер-министра страны, выражали поддержку тем или иным пернатым представителям фауны Новой Зеландии.

Ну а самая откровенная рекламная кампания получилась у птички хихи, которую поддержал магазин игрушек для взрослых Adult Toy Megastore. В магазине объяснили свой выбор тем, что хихи - это полиаморная, сексуально активная птица с самыми большими яичками у самцов.

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Автор: Марина Григоренко