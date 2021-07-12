Стадо слонов этой весной неожиданно оставило свой заповедник и начало путешествие на север Китая.

Китайское странствующее стадо стадо слонов, за перемещением которого следит весь мир, остановилось, чтобы потешить себя косметическими процедурами.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Слоны и слонята устроили себе пылевые ванны: таким образом эти животные защищают кожу от солнца и снижают температуру тела.

Стадо слонов этой весной неожиданно оставило свой заповедник и начало путешествие на север Китая.

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Автор: Олег Давыгора