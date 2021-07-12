Слоны и слонята устроили себе пыльные ванны
Китайское странствующее стадо стадо слонов, за перемещением которого следит весь мир, остановилось, чтобы потешить себя косметическими процедурами.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Слоны и слонята устроили себе пылевые ванны: таким образом эти животные защищают кожу от солнца и снижают температуру тела.
Стадо слонов этой весной неожиданно оставило свой заповедник и начало путешествие на север Китая.
В Китае стадо слонов устроило спа-процедуры
Вас также могут заинтересовать новости:
- В российском цирке слоны подрались во время выступления (видео)
- В Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманские дьяволы
- Устали: путешествующие по Китаю 12 слонов и 3 слоненка легли поспать (фото)
- В поисках любви: самка белого носорога из Тайваня переехала в Японию
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram