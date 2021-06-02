За слонами следят 360 правоохранителей, которые задействовали 76 автомобилей и девять дронов.

В середине апреля стадо слонов вырвалось из заповедника Сишуанбаньна Дай на юге Китая и отправилось на прогулку. За это время они прошли 482 километра и разорили несколько полей.

Об этом сообщает Xinhua.

Известно, что два слона вернулись в заповедник, а одна из самок родила малыша. Таким образом, сейчас по югу Китая разгуливают 15 слонов.

Селяне жалуются, что они причинили ущерб на миллион долларов. На прошлой неделе слоны вышли на улицы города Эшань и бродили там шесть часов. По словам местных жителей, животные врывались в сараи, ели из мусорных баков и протоптали себе путь через поля.

Сейчас слоны находятся недалеко от семи миллионного города Юйси в провинции Куньмин, так что местные власти всеми силами пытаются отвлечь слонов и направить их в другую сторону.

За слонами следят 360 правоохранителей, которые задействовали 76 автомобилей и девять дронов.

Эксперты не знают, что спровоцировало слоновью миграцию, но подозревают, что во всем виноват "неопытный самец-вожак".

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Автор: Денис Прядко