С 4 января на базе предприятий "Киевзеленстроя" начнут работать 15 пунктов приема новогодних деревьев.

В Киевском зоопарке объяснили, почему больше не принимают от населения живые елки на корм животным.

Об этом говорится в сообщении зоопарка в Facebook.

Как отмечается, после праздников некоторые горожане пытаются привезти праздничные деревца в зоопарк. Поэтому специалисты обращают внимание на такие факты.

В частности, что интенсивное выращивание елок для последующей продажи приводит к применению различных опасных веществ ради ускорения роста, привлекательного вида и продления срока их хранения.

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Также отмечается, что после снятия украшений на елке обычно остаются фрагменты дождика, конфетти, ваты и других опасных для животных материалов.

Кроме того, использование современных ароматизаторов, красителей, хлопушек и искусственного снега из баллончика оставляет на ветках елки целую гамму вредных веществ.

В связи с этим ветеринары зоопарка запретили использование новогодних елок в качестве подкорма для животных.

"Напоминаем, что наши животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам. Поэтому лучшим вашим новогодним подарком для четвероногих и пернатых станет просто ваш визит в зоопарк всей семьей", - говорится в сообщении.

В зоопарке рекомендуют украшать дома елками в горшочках, которые потом можно высадить, или искусственными, которые можно спрятать до следующего Нового года.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 4 января 2022 года на базе предприятий "Киевзеленстроя" начнут работать 15 пунктов приема новогодних деревьев.

Принести елки на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00, до 31 января включительно.

С адресами локаций и контактами ответственных лиц пунктов приема можно ознакомиться на карте сайта "Киевзеленстроя".

В пунктах утилизации деревья будут измельчать на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

В прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысячи елок.