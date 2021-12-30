Принести елку можно будет до 31 января включительно.

В Киеве с 4 января 2022 года начнут работать 15 пунктов приема новогодних деревьев на базе предприятий КО "Киевзеленстрой".

Как сообщается на сайте киевских властей, 10 пунктов откроют на территориях производственных баз районных КП УЗН и 5 – на территориях усадеб лесничеств КП "Дарницкое ЛПГ".

Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00, до 31 января включительно.

С адресами локаций и контактами ответственных лиц пунктов приема можно ознакомиться на карте сайта "Киевзеленстроя".

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В пунктах утилизации деревья будут измельчать в щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

В мэрии напомнили, что в прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тыс. новогодних елок.

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