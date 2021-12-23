Креативные украшения распродадут.

Школьники в Александрии (Кировоградская область) показали разнообразные варианты замены праздничных деревьев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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17 креативных елок, которые прослужат не один год, показали на выставке.

Увидеть экспозицию можно до 24 декабря.

Дальше елки хотят продать, а выручку отдать на благотворительность. Уже сейчас практически все праздничные деревья зарезервированы.

Как отметили в горсовете, над созданием елок работали коллективы из разных школ и внешкольных учреждений города, а такую ярмарку проводят уже второй год подряд.

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