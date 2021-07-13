Домашний приют "Второй шанс" уже 10 лет в одиночку содержит его хозяйка - пенсионерка Татьяна.

В киевском приюте "Второй шанс" голодают десятки животных. Его хозяйка, пенсионерка Татьяна Литвиненко, просит о помощи всех неравнодушных.

На странице приюта в Facebook Татьяна рассказала, что сейчас на ее попечении 50 кошек и 8 собак. Помимо этого, она подкармливает 40 котов и 7 собак в округе.

Уже более 10 лет пенсионерка помогает животным. Все началось, когда Татьяна попала в приют для домашних животных, в котором началась эпидемия. Основательница того приюта просила всех неравнодушных забрать к себе домой здоровых животных.

Читайте такжеЖитель Харькова выгнал собаку своей девушки на улицу - все из-за обиды (видео)Тогда Татьяна забрала к себе девятерых животных, после чего коты и собаки начали "сыпаться ей на голову". Практически все животные приюта "Второй шанс" были домашними, однако многие из них имеют большие проблемы со здоровьем. Из-за этого предыдущие владельцы котов и собак отказывались от них, а Татьяна старается им помочь.

Здоровым и молодым животным пенсионерка ищет новый дом. Старые собаки и коты, которые имеют хронические заболевания, доживают свою жизнь в приюте. Также Татьяна делится кормом и с пенсионерами, которые не могут купить еду для своих питомцев.

Сейчас животным нужно закупить корм, а средств не хватает даже на то, чтобы оплатить прошлую поставку еды для животных. Часть отложенных денег пришлось потратить на лекарства для инвалидов и старых животных.

Как помочь животным приюта

Приют "Второй шанс" всегда будет рад принять корма для кошек и собак, лекарства, наполнители для кошачьих туалетов. Их можно отправить в отделение Новой Почты №74 в Киеве.

Кроме того, желающие могут передать помощь и познакомиться с обитателями приюта лично, предварительно позвонив Татьяне по номеру: (098) 597 10 95

Финансово можно помочь приюту переводом средств на карту "ПриватБанка": 5168 7554 1844 6072

или же на карту "Ощадбанка": 4790 7099 9404 2671

Татьяна Литвиненко будет благодарна каждому, кто решит помочь приюту "Второй шанс". Даже небольшая сумма может уберечь животных от голода.

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Автор: Полина Кузенко