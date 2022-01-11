Новогодние елки можно сдать на утилизацию во всех районах Киева до 31 января

В Киеве вдвое увеличили количество пунктов приема на утилизацию хвойных деревьев.

Как сообщается на официальном сайте столичных властей, открыто еще 18 дополнительных локаций (обнародован перечень адресов).

Всего теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП "Дарницкое ЛПХ".

Все городские локации, куда можно принести новогоднее дерево на переработку, будут работать до 31 января с 07:00 до 21:00.

В КГГА напомнили, что пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, которые украшают дома горожан в праздники, могли принести пользу и потом. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 4 января 2022 года начали работать 15 пунктов приема новогодних деревьев на базе районных КП СЗН и на территориях усадеб лесничеств КП "Дарницкое ЛПХ".

3 января в Киевском зоопарке напомнили, что не принимают от населения живые елки на корм животным.

В прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысячи новогодних елок.