Автор интерактивного "Киевского Кита" Валерия Коршунова сделал его и переработанного пластика.

В Киеве открылся уникальный для столицы и Украины в целом объект - 12-метровая скульптура кита.

Об этом сообщают городские Telegram-каналы.

Медиаскульптура Валерия Коршунова "Киевский Кит" имеет и практическое применение - она отображает состояние загрязнения воздуха при помощи интерактивного освещения.

Читайте такжеКиев занял 22 место среди городов с самым грязным воздухом в миреКит является самое большой в Украине скульптурой из переработанного пластика, который для его изготовления киевляне собирали во время организованных уборок.

Цель проекта - привлечь внимание украинцев к бережному отношению к окружающей среде, сортировке и переработке мусора.

Инсталляцию можно найти за 9-ым павильоном экспоцентра.

Стоит отметить, что в этом году Киев неоднократно попадал в антирейтинги городов мира с самым грязным воздухом. Например, в конце августа индекс загрязнения составлял 105 при норме в 50, в связи с чем горожанам советовали носить респираторы, закрывать окна и обезопасить маленьких детей.

Автор: Станислав Кожемякин