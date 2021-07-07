Инсталляцию создавали для фестиваля Burning Man в США.

Необычную инсталляцию открыли в Киеве возле арки Дружбы народов. Скульптуру "плывущего человека" в 2022 году представят на самом необычном фестивале Burning Man в США.

Соответствующие фотографии опубликовал фотокорреспондент УНИАН Виктор Ковальчук.

Инсталляция является деревянной конструкцией человека, который плывет абсолютно обнаженный. Необычная скульптура называется Merman и имеет размеры 3х3х12 метров. На ее создание авторы получили официальный грант от организаторов Burning Man. Ее должны были представить на фестивале в этом году, но из-за COVID-19 это случится в следующем.

По словам авторов инсталляции, человек устроен так, что постоянно пытается плыть вперед и покорять новые горизонты.

"Merman - проект-манифест преодоления любых препятствий. В 2022 году он преодолеет путь из Старого света в Новый, чтобы вдохновить пустыню Невады", - отметили в Киевской городской государственной администрации.

Увидеть скульптуру киевляне и гости столицы смогут на арке Дружбы народов до 12 июля.

Как ранее сообщал УНИАН, в Соломенском районе Киева открыли сквер в честь Героя Украины генерал-майора Максима Шаповала. Также там открыли памятный знак, посвященный украинским разведчикам.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Анастасия Горбачева