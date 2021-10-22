Участники форума отметили, что из-за экотероризма и экорейдерства экологическая ситуация в стране в целом не улучшается.

В Киеве состоялся национальный экофорум, участниками которого стали экоактивисты, финансисты и чиновники всех уровней.

Цель мероприятия, по словам организаторов, - с помощью совместных усилий специалистов, бизнеса и государства решить основные экологические проблемы Украины, которые накапливались десятки лет. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеВ Украине назрел вопрос юридического урегулирования деятельности организаций, промышляющих экотерроризмомКак рассказала президент профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, каждая экологическая инициатива должна иметь дорожную карту реализации и должны быть источники финансирования инициатив, иначе все будет напрасно.

"Поэтому сегодня профессиональное сообщество в дискуссиях нарабатывает инструментарий, как же все - таки сократить этот путь к экотрансформации всех отраслей и всех регионов", - подчеркнула Цыганок.

Кроме того, на форуме подняли вопрос экотерроризма и экорейдерства - когда преступники, прикрываясь "зеленой" тематикой, шантажируют бизнес, в частности, промышленного сектора. И могут даже остановить его деятельность. В результате люди теряют работу, государство – средства. А экологическая ситуация в целом не улучшается.

Автор: Григорий Бондарь