Он отметил, что этот процесс имеет очень положительное влияние на экосистему Великого Луга.

Сейчас Каховское водохранилище наполняется водой, и это свидетельствует об очень положительном процессе. Об этом "Суспільному" рассказал эколог Вадим Манюк.

"Сейчас уже пошел спуск той воды, которая накопилась в верховьях Днепра во время зимы. Вода прибывает по руслу Днепра и разливается, если посмотреть сверху на спутниковые снимки или на карту Великого Луга - то от Днепра разветвляются десятки и сотни протоков, дальше они ветвятся как кровеносная система, на меньшие-меньшие протоки, такие вот капилляры своеобразные, и доходят до самых отдаленных уголков этого Великого Луга", - рассказал он.

Эколог отметил, что в некоторых участках Великого Луга есть места, так называемые лиманы - наиболее пониженные части, куда вода всегда прибывала весной и держалась там весь сезон. Сейчас происходит то же самое, то есть больше всего воды сейчас в тех местах.

Видео дня

"Такого не было 65 лет. То, что это происходит, это очень положительный процесс. Потому что для того, чтобы плавни Великого Луга, который может возродиться, были, им жизненно нужно весеннее половодье. Если этого не будет - плавни просто деградируют: не будет того эффекта, который мы ожидаем", - отметил эколог.

В то же время он отметил, что процесс наполнения Каховского водохранилища имеет под собой не совсем естественные причины.

"Весь каскад Днепра регулируется несколькими гидроузлами электростанции, и то, что там есть вода - это результат управления этим каскадом. То есть люди, которые управляют каскадом, сейчас пустили воду в таком количестве, что она заполнила частично Великий Луг", - рассказал эколог.

Он отметил, что нужно имитировать примерно тот режим, который существовал в природе, когда большая вода приходила в Днепр весной, а потом постепенный уровень снижался максимально до конца лета и осенью обычно уровни были очень низкие. По его словам, главное - продержать эту воду хотя бы месяц, до мая, а дальше пойдут дожди. Но даже если не будет достаточно осадков, отметил эколог, этой влаги, которая будет держаться в течение месяца, будет достаточно на сезон.

В то же время он отметил, что эта вода "эфемерная": она скоро сойдет так или иначе.

"Надо что-то стабильное, на что можно рассчитывать на длительное время. Если говорить о водозаборных сооружениях - то эти все системы надо рассчитывать так, чтобы они работали от фарватера Днепра, там, где стабильно в течение всего года есть хороший запас воды", - пояснил эколог.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Как писал УНИАН, 6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, тем самым затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях. Через месяц после подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню. Однако недавно сообщалось, что в Каховское водохранилище возвращается вода. По словам эксперта Украинской природоохранной группы Григория Коломыцева, это объясняется весенним таянием снегов.

В то же время эколог Иван Мойсиенко заявил, что Каховскую ГЭС не нужно восстанавливать в таком виде, в котором она была, ведь это проект середины прошлого века.

Вас также могут заинтересовать новости: