По мнению Дидуха, в районе водохранилища в некоторых местах можно построить дамбы или углубить русло.

Каховское водохранилище целесообразно затопить частично, чтобы наполнить водоканал, сделать судоходным Днепр и обеспечить водоохлаждающий бассейн атомной станции. А электроэнергия - это уже второстепенное.

Такое мнение высказал академик НАН Украины, геоботаник и доктор биологических наук Яков Дидух в интервью РБК-Украина. "Нужно максимально сократить площадь затопления, но совсем не затапливать нельзя. Здесь должны вычислить гидрологи, сколько нужно воды... Кроме того, оценить выгоды и потери и принять взвешенное решение", - объяснил специалист.

По мнению Дидуха, в районе водохранилища в некоторых местах можно построить дамбы или углубить русло. "Нужно все просчитать... На экологические и другие потери внимания не обращают. Тут надо сделать взвешенный вывод, потому что такие ошибки стоят дорого и ситуацию обратно не вернешь", - отметил эксперт.

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Специалист рассказал, что к тому времени, пока Украина сможет восстановить водохранилище, эти территории уже заростут. "Через 8 лет там будут деревья и трава и когда эти заросли затопят, органика будет перегнивать и загрязнять воздух, потому что проточность воды незначительна. Хотя это не те масштабы, которые влекут за собой повышение температуры, но это противоречит доктрине охраны окружающей среды", - пояснил Дидух.

Каховское водохранилище

6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате чего десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены.

После разрушения дамбы Каховское водохранилище обмелело, глубина снизилась примерно на 14 м. Теперь его дно зарастает травой.

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