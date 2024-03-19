Григорий Коломыцев отметил, что половодье на этой территории фиксируется впервые за десятки лет.

На Великом Лугу Каховского водохранилища впервые за полвека зафиксировано половодье. Это объясняется весенним таянием снегов.

"Сейчас мы приближаемся, пожалуй, к пику уровня воды. Осенью был минимум. Думаю, что до лета еще будет время, когда вода спадет до того приблизительного уровня, как было в прошлом году", - заявил эксперт Украинской природоохранной группы Григорий Коломыцев в комментарии Суспильне.

При этом он отметил, что половодье на этой территории фиксируется впервые за десятки лет.

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"То, что происходит на территории водохранилища этой весной, это тоже, можно сказать, впервые за 50 лет. Трудно было ожидать чего-то, кроме того, что естественно происходит. Сейчас это весенний паводок, который по всему Днепру, и даже в тех частях, где течение регулируемое. Соответственно, следовало ожидать, что в это время поступление водных масс происходит сильнее, и вода не успевает сходить, поэтому самые низкие участки начали заполняться водой", - объяснил эксперт.

По его словам, обычно паводок и такое подтопление происходит в течение марта-апреля и даже в начале мая, но многое зависит от того, будет ли происходить сброс воды сверху.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

6 июня оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях. Через месяц после подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню.

По словам россиян, на подконтрольной им территории в результате подрыва погибло лишь около 60 человек, однако по свидетельствам журналистских расследований, количество жертв может быть гораздо больше.

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